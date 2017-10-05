Комиссия ФИБА проинспектировала объекты в Перми

Оценочная комиссия ФИБА завершила рабочую поездку по российским городам, которые претендуют на проведение мужского Кубка мира — 2023. 5 октября были проинспектированы объекты в Перми, сообщает пресс-служба РФБ.



По прилёте в Пермь представители ФИБА вместе с генеральным директором международного аэропорта города Эдуардом Кошенсковым отправились на экскурсию по новому терминалу. Они посмотрели зоны прилёта и вылета, таможенного контроля, выдачи багажа, VIP-зал. По словам делегатов Международной федерации баскетбола, терминал выглядит современно и уютно, а пассажирские потоки разделены. Было отмечено, что всегда приятно прилетать в город, в котором есть аэропорт столь высокого уровня.



После этого оценочная комиссия ФИБА посетила отели Hilton Garden Inn Perm и «Жемчужина». Была проведена инспекция номеров, ресторанов и конференц-залов. Эти поездки прошли в сопровождении министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олега Глызина и президента Федерации баскетбола Пермского края Сергея Богуславского.



Затем делегация отправилась в УДС «Молот». Очевидно, что этот дворец спорта не может быть использован при проведении матчей Кубка мира — 2023. Комиссия ФИБА заключила, что, в случае если местом проведения турнира будет выбрана Россия, новая баскетбольная арена в Перми должна быть построена в кратчайшие сроки.



Следом делегация направилась на встречу с руководителями региона – первым заместителем председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, заместителем председателя правительства Пермского края Ириной Ивенских, главой администрации города Перми Дмитрием Самойловым и генеральным директором баскетбольного клуба «Парма» Александром Башминовым. Во время официального приёма было отмечено, что Пермский край благодаря своим баскетбольным традициям и преданным болельщикам заслуживает право принять Кубок мира.



В конце поездки оценочная комиссия ФИБА посетила отель Amaks Premier, который будет предназначен для проживания представителей СМИ. На этом официальная часть визита была завершена.



Сегодня вечером оценочная комиссия ФИБА вернулась в Москву. Завтра состоится встреча делегации с руководителями Российской федерации баскетбола, на которой будут подведены промежуточные итоги визита в Россию.