Пауэлл согласовал четырёхлетний контракт с «Торонто Рэпторс»

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Норман Пауэлл согласовал новый четырёхлетний контракт с канадским клубом. По его условиям баскетболист сможет заработать $ 42 млн, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

Пауэлл — 46-й номер драфта 2015 года. Предстоящий сезон станет для него третьим в НБА. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 поединках (18 — в старте), набирал в них 8,4 очка, совершал 2,2 подбора и раздавал 1,1 передачи в среднем.

В 9 матчах плей-офф (5 — в старте) он собирал коллекцию из 11,7 очка, 3,2 подбора и 1,6 передачи в среднем.