Курское «Динамо» обыграло «Якин Догу» в матче за Суперкубок Европы

Курское «Динамо» одержало победу над турецким клубом «Якин Догу» в матче за Суперкубок Европы. Поединок состоялся в Курске и завершился со счётом 84:73 в пользу российской команды.



Первая половина встречи прошла в равной борьбе, и турчанки некоторое время лидировали в счёте. В начале третьей четверти «Динамо» совершило рывок — 8:0, но соперницы не отпускали россиянок далеко. И всё же бело-голубые смогли удержать преимущество и довести его до комфортного в концовке.



В составе «Динамо» выделялась Соня Петрович, оформившая дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. У гостей дабл-дабл на счету Кортни Вандерслот — 18 очков и 10 подборов.