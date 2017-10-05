Батюм пропустит от 8 до 12 недель

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Николя Батюм не сможет помочь своей команде на старте сезона. Игрок получил травму в предсезонном поединке с «Детройт Пистонс». Первоначально степень повреждения не была ясна, вердикт ожидался после прохождения игроком МРТ-обследования.

Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шамс Чарания, у Батюма диагностирован разрыв связок левого локтя, что оставит его вне игры на 8-12 недель.

В минувшем регулярном чемпионате француз был одним из лидеров «Шарлотт». В 77 матчах регулярного чемпионата он набирал 15,1 очка, совершал 6,2 подбора и раздавал 5,9 передачи.