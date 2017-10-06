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«Бруклин» взял верх над «Майами», на счету Мозгова 5 очков и 8 подборов

6 октября 2017, пятница. 05:45 Баскетбол

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Майами Хит» в предсезонном матче, игра завершилась со счётом 107:88. Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Флориды Тайлер Джонсон, набравший 21 очко.

В составе «Нетс» отметим результативную игру Джереми Лина, набравшего 16 очков. Что касается статистики россиянина Тимофея Мозгова, центровой провёл на паркете15 минут 49 секунд и записал в свой актив 5 очков и 8 подборов.

НБА. Предсезонный матч

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 107:88 (33:23, 26:22, 24:25, 24:18).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Майами Хит Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
6 октября 2017, пятница
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