23 очка Лоури не помогли «Торонто» избежать поражения от «Портленда»

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» уступили соперникам из «Портленд Трейл Блейзерс» в гостевом предсезонном матче. Игра завершилась со счётом 101:106.



Разыгрывающий канадцев Кайл Лоури показал отличную игру, набрав 23 очка и отдав 6 передач за 25 минут. Норман Пауэлл набрал 15 очков. Лучшим на паркете в составе «Портленда» стал защитник Дамиан Лилард, записавший на свой счёт 16 очков и 8 передач.



НБА. Предсезонный матч



«Портленд Трейл Блейзерс» — «Торонто Рэпторс» — 106:101 (27:26, 35:26, 23:17, 21:32).