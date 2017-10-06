НБА серьёзно рассматривает возможность сокращения количества матчей в сезоне

Комиссар НБА Адам Сильвер серьёзно рассматривает возможность сокращения количества матчей в регулярном чемпионате, чтобы снизить нагрузку на игроков и уменьшить вероятность получения ими травм.



«Регулярный чемпионат из 82 матчей – это не догма. Такое количество используется уже на протяжении 50 лет, но с точки зрения долгосрочного планирования развития лиги с учётом новых знаний о человеческом организме, протяжённости перелётов команд и интенсивности соревнований мы неизбежно придём к вопросу о количестве поединков в сезоне», – цитирует Сильвера USA Today.