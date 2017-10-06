Маццон: если Фрэйзер будет так же работать, скоро станет игроком уровня Евролиги

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон видит огромный потенциал у разыгрывающего команды Брэндена Фрэйзера.



«Я всё лето разговаривал с Брэнденом. В ходе тренировочного сбора и матчей квалификационных раундов мы вместе просмотрели много видео. На самом деле в этом нет никакого секрета – просто много работы и самоотверженности. Фрэйзер очень сожалеет о последней игре в Италии, но у него совсем не оставалось сил. Очень ценю, что он подошёл и сказал мне об этом искренне и с уважением. Если Брэнден продолжит работать в том же духе, то скоро станет игроком уровня Евролиги», – цитирует Маццона официальный сайт клуба.