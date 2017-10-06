Сильвер: самолёты летают слишком медленно, чтобы проводить матчи НБА в Европе

Комиссар НБА Адам Сильвер пояснил, почему в ближайшее время официальные матчи лиги не будут регулярно проводиться за пределами Северной Америки.



«НБА может организовывать отдельные поединки регулярного чемпионата или предсезонной подготовки в Европе или Китае. Но только в качестве исключения, поскольку современные авиационные технологии не позволяют самолётам передвигаться достаточно быстро. По крайней мере в условиях нынешнего формата регулярного чемпионата.

Но мы будем возвращаться к этому вопросу в ближайшие годы, особенно если через время график регулярного чемпионата изменится», – цитирует Сильвера USA Today.