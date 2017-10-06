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Карри: популярность «Голден Стэйт» в Китае выросла в 10 раз за 4 года

6 октября 2017, пятница. 14:42 Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри поделился впечатлениями от поражения в предсезонном матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоялась в Китае и завершилась со счётом 111:95.

«Баскетбол популярен во всем мире. И когда вы приезжаете сюда, в Китай, это как бы поднимает популярность на другую ступень, потому что для жителей Китая это единственный шанс увидеть нас вживую, а для нас — шанс как можно глубже погрузиться в местную культуру. Думаю, с тех пор как мы в последний раз прилетали сюда в 2013 году, популярность «Голден Стэйт Уорриорз» выросла в 10 раз.

Было очень классно играть перед большим количеством зрителей. Уже за 1,5-2 часа до игры свободных мест в зале почти не было. С нетерпением ждём следующей остановки в Шанхае», — цитирует Карри ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» проведут второй предсезонный матч в Китае 8 октября в Шанхае.

Карри: изменение формата Матча всех звёзд пойдёт игре на пользу
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз Стивен Карри
Новости. Баскетбол
6 октября 2017, пятница
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