Карнишовас: «Денвер» работает над продлением контракта с Харрисом

Генеральный менеджер «Денвера» Артурас Карнишовас рассказал, что руководство клуба работает над продлением контракта с атакующим защитником Гэри Харрисом. Обе стороны надеются заключить новую сделку до начала сезона-2017/18.



«Он был большой частью того, что мы пытаемся создать в «Наггетс». Мы стараемся удерживать его в клубе так долго, как это возможно», — рассказал Карнишовиц, слова которого приводит интернет-издание The Denver Post.



В минувшем сезоне Харрис набирал в среднем за игру 14,9 очка, а также совершал 3,2 подбора и 2,8 передачи.