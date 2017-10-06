Прохоров близок к продаже «Бруклина»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров близок к продаже клуба НБА «Бруклин Нетс», сообщает издание New York Post. На покупку 49% акций «Бруклина» есть несколько претендентов. Прохоров надеется продать свою долю за $ 2 млрд. В сделку не включена домашняя арена «Бруклина» «Барклайс Центр».



Интересно, что ранее представитель Прохорова опроверг информацию о том, что российский миллиардер ищет возможности, чтобы продать организацию полностью.

Клуб «Бруклин Нетс» российский миллиардер приобрёл в 2010 году.