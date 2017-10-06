14 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Енисей»

Московский ЦСКА одержал выездную победу в матче Единой лиги ВТБ над красноярским «Енисеем». Уже с первой четверти команда Итудиса взяла инициативу в свои руки и завершила её с преимуществом в 11 очков. Исход поединка, по сути, был решён во второй десятиминутке, которую «армейцы» выиграли "+17". Таким образом, к большому перерыву преимущество гостей составляло 28 очков.



Во второй половине игра на паркете выравнялась, в последней четверти красноярцам и вовсе удалось отыграть более 10 очков, впрочем, это никак не отразилось на итоге встречи, победа ЦСКА — 87:72.



Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 14 очков, у «Енисея» 14 очков в активе Дениса Захарова.