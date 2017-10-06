Лиллард рассказал, почему в его рэп-творчестве нет ненормативной лексики

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, что работает над продолжением своего весьма успешного дебютного рэп-альбома «The Letter O.». Лиллард записывает композиции под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.

«Я работал в студии семь дней подряд. Люди услышали первый альбом, они его зауважали. Я почти уверен, что они смогут почувствовать ту же атмосферу во втором альбоме и он будет лучше, чем первый. Лучшая музыка — та, что выглядит органично и естественно. Я пытаюсь понять, в каком направлении иду, какое сообщение я пытаюсь отправить своим слушателям и что пытаюсь им рассказать. Затем я слушаю разные биты и стараюсь, чтобы они соответствовали истории, которую я пытаюсь рассказать. Как только я выбираю все необходимые биты, я начинаю писать текст. Я пытаюсь найти и отразить в тексте вещи, в которых я уверен и которые меня увлекают. Потом я иду в студию и объединяю всё это.

Я не использую ненормативную лексику, стараясь сохранить при этом всю лирику. Это сложно. Когда я писал рифмы раньше, то не выкладывал их, а потому мог сказать всё, что хотел. Но когда я начал выкладывать треки, подход изменился. Я не говорю ничего подобного и не планирую это делать, потому что не хочу плохо влиять на детей», – цитирует Лилларда ESPN.