Окулов: у «Енисея» очень много поводов подумать

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился впечатлениями от поражения команды в матче с ЦСКА (72:87) в Единой лиге ВТБ.

«К сожалению, в полном составе наша команда провела всего две тренировки. У нас постоянно кто-то отсутствовал по причине травм. Сегодня мы показали не лучшую защиту — многие наши игроки выпадают из командных взаимодействий. Также у нас не получилось командное нападение, и в первой половине мы уступили на подборе.

У нас очень много поводов подумать, а затем поработать. Будем продолжать помогать игрокам понять то, чего мы от них ждём. Будем работать и прогрессировать. Такой у нас план", — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.