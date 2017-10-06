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Окулов: у «Енисея» очень много поводов подумать

6 октября 2017, пятница. 19:21 Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился впечатлениями от поражения команды в матче с ЦСКА (72:87) в Единой лиге ВТБ.

«К сожалению, в полном составе наша команда провела всего две тренировки. У нас постоянно кто-то отсутствовал по причине травм. Сегодня мы показали не лучшую защиту — многие наши игроки выпадают из командных взаимодействий. Также у нас не получилось командное нападение, и в первой половине мы уступили на подборе.

У нас очень много поводов подумать, а затем поработать. Будем продолжать помогать игрокам понять то, чего мы от них ждём. Будем работать и прогрессировать. Такой у нас план", — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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