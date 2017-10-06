«Голден Стэйт» подал заявку на проведение Матча всех звёзд

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено побороться за право принять Матч всех звёзд. Ожидается, что калифорнийский клуб будет готов стать хозяином подобного мероприятия уже на новой арене — Chase Center, на которую команда переедет в сезоне-2019/2020.

Вероятно, уже в 2021 «Уорриорз» попробует организовать на новой арене и звёздный уик-энд, сообщаетThe Score. Конкурентами действующих чемпионов в 2021 году, скорее всего, станут Хьюстон, Милуоки, Кливленд, Детройт и Орландо.

Матч всех звёзд-2018 пройдёт в Лос--Анджелесе, в 2019 году, мероприятие с большой долей вероятности состоится в Шарлотт.