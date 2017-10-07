Богут: вместо глупой политики людям нужно заниматься серьёзными проблемами

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Эндрю Богут не остался в стороне от проблем, которые возникли у игроков НБА с политическим руководством США. По мнению австралийца, человечеству нужно реагировать на глобальные вызовы, а не тратить время на глупые политические споры.

«Посмотрите, сколько умирает людей. На планете есть люди, у которых нет даже простой воды. Но мы тем временем обсуждаем политику. Да, я согласен, что сейчас с политическим руководством США есть проблемы, но взгляните на Пуэрто-Рико, на все эти землетрясения и катаклизмы. Людям следует заботиться о более глобальных вызовах, вместо того, чтобы концентрироваться на дерьмовой политике», — цитирует Богута The Score.