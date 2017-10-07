«Детройт» нанёс поражение «Атланте», «Вашингтон» победил «Нью-Йорк»

«Детройт Пистонс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в домашнем предсезонном матче. Игра в Детройте завершилась со счётом 109:87.



Самым результативным игроком противостояния стал новичок «Пистонс» Эвери Брэдли, набравший 18 очков. Малькольм Дилэйни из «Атланты» записал на свой счёт 15 очков и 5 результативных передач.



В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» взял верх над «Нью-Йорк Никс», встреча в столице завершилась со счётом 104:100. Главным творцом успеха хозяев выступил разыгрывающий Джон Уолл, набравший 19 очков и отдавший 6 передач.

НБА. Предсезонные матчи.

«Детройт Пистонс» — «Атланта Хоукс» — 109:87 (29:29, 19:14, 37:21, 24:23)



«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:100 (28:29, 35:33, 21:23, 20:15).