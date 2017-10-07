Экзам получил серьёзную травму плеча в матче с «Финиксом»

Разыгрывающий «Юта Джаз» Данте Экзам получил травму левого плеча в предсезонном матче с «Финикс Санс», сообщает ESPN. Игрок получил повреждение, жёстко упав на паркет после исполнения броска в первой четверти. По окончании поединка Экзама доставили в больницу, чтобы с помощью МРТ-обследования определить степень серьёзности травмы.



«Если бы вы видели плечо Эказама, то поняли бы, что дело плохо», – прокомментировал ситуацию главный тренер команды Куин Снайдер.



За три минуты на площадке Экзам успел отдать 2 передачи и сделать перехват.

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