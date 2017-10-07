Уоррен не доиграл матч с «Ютой» из-за подозрения на сотрясение мозга

Лёгкий форвард «Финикс Санс» Ти Джей Уоррен был вынужден покинуть площадку в первой половине предсезонного матча с «Юта Джаз» из-за подозрения на сотрясение мозга, сообщает ESPN. Игрок ударился головой о цементный пол арены после того, как вылетел за пределы паркета, столкнувшись с соперником, которому мешал выполнить трёхочковый из угла. После происшествия ему наложили пять швов.

Уоррен уже получал лёгкую травму головы в прошлом сезоне. В сентябре нынешнего года он подписал с «Финиксом» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 50 млн.