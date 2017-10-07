Джордж: против скоростных качеств Уэстбрука невозможно найти контрмеры

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж остался доволен взаимодействием с разыгрывающим команды Расселлом Уэстбруком в предсезонном матче с «Нью-Орлеан Пеликанс».



«Против скоростных качеств Уэстбрука невозможно найти контрмеры, к этому нельзя подготовиться. Иметь такого партнёра на площадке – это безусловная роскошь. Он будет создавать так много возможностей для атак мне и Кармело Энтони. Было приятно эпизодически чувствовать это», – цитирует Джорджа ESPN.



Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 102:91.

«Кливленд» без Леброна уступил «Индиане», «Оклахома» и «Чикаго» победили