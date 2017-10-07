Шикарный аллей-уп Вестерманна и Хантера – в видеообзоре матча «Енисей» – ЦСКА

ЦСКА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Среди них оказались шикарный аллей-уп в исполнении разыгрывающего Лео Вестерманна и мощного форварда Отелло Хантера, роскошные проходы атакующего защитника Кори Хиггинса, сокрушительный данк центрового Кайла Хайнса, а также эффектный блок-шот форварда Никиты Курбанова.
Встреча завершилась выездной победой «армейцев» со счётом 87:72.
Видео доступно для просмотра на официальном канале клуба на сервисе Youtube.
14 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Енисей»