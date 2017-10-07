Куин Снайдер: Джо Джонсон может претендовать на приз лучшем шестому игроку НБА

Главный тренер «Юта Джаз» Куин Снайдер рассчитывает, что атакующий защитник Джо Джонсон станет играть важную роль в команде, выходя со скамейки запасных, в предстоящем сезоне.



«Я возлагаю очень большие надежды на Джонсона. Он вполне может претендовать на приз лучшему шестому игроку НБА», – передаёт слова Снайдера Salt Lake Tribune.



36-летний Джонсон в прошлом сезоне выходил на замену в 14 из 78 матчей регулярного чемпионата, набирая по 9,2 очка и совершая по 3,1 подбора за 24 минуты в среднем за игру.