Воронов: за 16 лет в спорте никогда не видел столько травм, как у «Зенита»

Атакующий защитник «Зенита» Евгений Воронов высказал мнение о причинах неудачного старта команды в сезоне в поединке Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«Не только я получил повреждение, у нас выбыло ещё пять человек из-за травм. Смотрел, переживал… Это всего лишь первый матч. В принципе, у нас последние недели две подготовки был скомканы из-за травм. На некоторых предсезонных играх в Турции у нас даже не хватало игроков. Если честно, за 16 лет в профессиональном спорте я не видел столько травм, хотя все они баскетбольные. Я, например, просто приземлился на ногу сопернику. Причины объективные, но уверен, что наша команда может и будет играть лучше. Хотелось бы, чтобы в трудный момент болельщики были рядом. Я уверен, что скоро все травмированные вернутся в строй, и мы покажем баскетбол, которого ждут все зрители», – цитирует Воронова официальный сайт клуба.

В Казани новый зал, новый тренер, новая команда УНИКС обновил состав, поменял тренера и готов снова бороться за высокие места. «Зенит» пока ищет свою игру.