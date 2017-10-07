Энтони: Уэстбрук злится, когда отдает пас на открытую позицию, а ты не бросаешь

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони поделился впечатлениями от игры в новой команде.



«Пока мы не задумываемся о своём стиле, а просто играем в баскетбол и пытаемся наладить командные взаимодействия. Пробуем различные варианты и запоминаем те из них, которые дают наилучший результат. Мы хотим действовать быстро. Мне кажется, с Расселлом Уэстбруком по-другому просто невозможно. Он очень злится, когда отдаёт тебе пас на открытую позицию, а ты не бросаешь. С тех пор, как Расселл возобновил тренировки, мы работаем над этим», – цитирует Энтони ESPN.