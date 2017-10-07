Мартин: в моём комментарии про причёску Лина не было расизма

Бывший баскетболист «Бруклин Нетс» Кеньон Мартин объяснил свои слова по поводу новой причёски разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Джереми Лина. Мартин пошутил, что Лин, видимо, хочет быть чёрным.



«Я совершенно не собирался придавать своему комментарию расистскую окраску. Просто высказался так, как сказал бы это ему в нашей раздевалке. Мы бы просто пошутили, и всё.



Это не имело ничего общего с расизмом. Наверное, слова о том, что он „хочет быть чёрным“, придали высказыванию такую окраску. Но я сам презираю людей, которые судят о других исходя из того, какой они расы. Мне просто хотелось пошутить. Посмотрите запись этого момента — я сам смеюсь. Всё зашло слишком далеко, и я хочу прояснить ситуацию.



У него есть право жечь с любой причёской, какая ему нравится. Я не хотел ничего больше, чем по-доброму подшутить. Джереми — спортсмен, и я надеюсь, он понимает, что я просто веселился и не хотел оскорбить его. По крайней мере, обиженным он не выглядит, и это главное. Я желаю ему всего наилучшего», приводит слова Мартина The Score.

Посмотреть на причёску Лина можно в его «твиттере».