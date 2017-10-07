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Тэйтум: в моём возрасте мало кто попадает в команду уровня «Бостона»

7 октября 2017, суббота. 15:06 Баскетбол

Новичок «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, выбранный под третьим номером драфта 2017 года, отметил, что ценит возможность играть за сильную команду с первого сезона в НБА.

«Я знаю, что должен каждый день приходить в зал и просто работать. Мне нужно делать небольшие шаги вперед. Я должен делать то, что будет лучше для команды.

Большинство парней в моем возрасте не получают шанса играть в команде столь высокого калибра, как «Селтикс». Это заставляет меня работать сильнее, потому что мне приходится конкурировать за игровое время с очень сильными исполнителями», – цитирует 19-летнего Тэйтума ESPN.

Ирвинг: талант Тэйтума бьёт через край
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Джейсон Тэйтум
Новости. Баскетбол
7 октября 2017, суббота
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