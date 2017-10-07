Эткинсон: никто в «Бруклине» не будет постоянно играть по 38-40 минут за матч

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Эткинсон ответил на вопрос о ротации команды в ближайшем сезоне.

«Это будет долгий сезон, в этой лиге нельзя обойтись без глубокого состава. В прошлом году, думаю, мы неплохо расписали ротацию и делили время между игроками довольно грамотно.

Никто не будет играть по 38-40 минут из матча в матч. В НБА нельзя играть ротацией из 15 человек. Да даже и в 12 человек играть тяжеловато. 10 игроков — это, вероятно, идеальная схема, но с той глубиной состава, которую мы имеем, вполне можно активно использовать ротацию из 11 человек», — цитирует тренера NetsDaily.