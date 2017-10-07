Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» близок к уровню «Чикаго» эпохи Джордана

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон отреагировал на просьбу журналистов сравнить свою команду с «Чикаго Буллз» эпохи Майкла Джордана.

«Если судить об этом с точки зрения шести титулов „Чикаго Буллз“ за 8 лет, то мы прошли только треть пути. Но, думаю, мы близко. Нам предстоит пройти долгий путь, но я вижу эмоции фанатов подобные тем, которые вызывал „Чикаго Буллз“ в 90-х годах.



Каждый раз, когда „Чикаго Буллз“ приезжал в какой-то город, это был матч года. Теперь, когда «Голден Стэйт Уорриорз» приезжает в город, это тоже игра, которую нельзя пропустить. И мы не принимаем это как должное. Мы редко играем перед незаполненными аренами, поэтому, думаю, мы близки. Думаю, мы еще не на их уровне, но это то, что к чему мы стремимся. Мы стремимся стать династией, которая навсегда останется в памяти поклонников НБА», — цитирует Томпсона ESPN.