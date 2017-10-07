Экзам разорвал связки плеча и может пропустить весь сезон

Защитник «Юты Джаз» Данте Экзам может пропустить весь чемпионат НБА сезона-2017/18, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски.

В предсезонном поединке с «Финикс Санс» австралиец неудачно приземлился на паркет и практически сразу покинул игру. После МРТ-обследования выяснилось, что у Экзама разрыв связок плеча. При неблагоприятном раскладе баскетболист может пропустить весь чемпионат.

В прошлом сезоне Экзам провёл за «Юту» 66 матчей в регулярном чемпионате, набирая 6,2 очка, собирая 2,0 подбора и раздавая 1,7 передачи.