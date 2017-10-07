Итудис: «Астана» — команда уровня плей-офф

8 октября ЦСКА проведёт второй матч сезона в Единой лиге ВТБ. Команде Итудиса предстоит выездная игра с «Астаной». В преддверии поединка наставник «армейцев» поделился ожиданиями от него, отметив сильные стороны соперника.

«Нам противостоит ещё одна команда калибра плей-офф лиги во втором матче нашего турне, который мы проводим почти без паузы. Думаю, «Астана» в нынешнем сезоне стала сильнее, атлетичнее. Хозяева уже сыграли один официальный турнир — Кубок азиатских чемпионов — и выступили здорово, несмотря на отсутствие некоторых иностранцев.

Сейчас у них полный состав, и они являются опасными соперниками. Необходимо показать тот же уровень интенсивности, противостоять атлетичным действиям казахстанской команды. Мы с уважением относимся к «Астане», как, впрочем, к любому оппоненту», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.