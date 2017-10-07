Варежао получит от «Голден Стэйт» чемпионский перстень

Бразильский центровой Андерсон Варежао получит чемпионский перстень за победу «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2016/17. Баскетболист принял участие лишь в 14 матчах регулярного чемпионата и был отчислен ещё до начала плей-офф. Тем не менее решение вручить ему перстень было принято командой.

«Пару недель назад мне позвонили из „Голден Стэйт“ и сказали, что после голосования игроков и тренеров решено вручить мне чемпионский перстень. Тем самым они хотели показать, что я заслужил это за время, которое провёл с командой.

Это признание с их стороны заставляет меня гордиться. И, конечно, я приму награду. Для меня это больше, чем признание чемпионства. Для меня это символизирует все те дни, которые я провёл с командой. Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, фанов. Желаю вам отличного сезона и спасибо", — приводятся слова Варежао на Sportv.globo.

В минувшем сезоне статистика Варежао составляла 1,3 очка и 1,9 подбора за 6,6 минуты, проведённых на паркете.