Джеймс не сыграет в очередном предсезонном поединке «Кливленда»

Форвард «Кливленд Кавальерс» пропустит ещё один предсезонный поединок «Кливленд Кавальерс», который команда из Огайо проведёт с «Вашингтон Уизардс», сообщает The Score.

Для игрока это будет уже третья пропущенная встреча, таким образом, он ещё не принимал участие ни в одном подготовительном матче команды. Несколькими днями ранее у Джеймса было диагностировано повреждение лодыжки, ожидалось, что он вернётся в строй через несколько дней.

«Он ещё не готов. Да, ему лучше, но он не чувствует, что готов играть и всё ещё восстанавливается», — рассказал тренер «Кливленда» Тайрон Лю.