Д’Антони: Харден помог мне стать тренером года

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони встал на защиту Джеймса Хардена, которого бывший наставник техасцев Кевин Макхэйл обвинил в отсутствии лидерских качеств.



«Я могу рассказать только о своём опыте работы с Харденом. Джеймс был невероятным. Он и другие 10 парней помогли мне стать тренером года. Он отлично справлялся со всем, о чём я его просил. Я просил его о многом. Я сказал ему стать разыгрывающим и говорить во время обороны. Я просил его о многих вещах, и он отлично со всем справился.



У нас была отличная «химия». Харден был первым, кто собирал ребят вместе летом и во время сезона. Так что я не могу согласиться со словами Макхэйла. Джеймс отлично работает со мной», – приводит слова Д’Антони ESPN.

Харден: Макхэйл — клоун