«Лейкерс» и «Сакраменто» пожертвуют деньги пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» пожертвуют деньги, заработанные на предстоящем предсезонном матче, пострадавшим от стрельбы в Лас-Вегасе.



«Наши мысли со всеми теми, кто пострадал от этого злого и бессмысленного преступления. Хотя никто не может стереть ужасные действия, совершённые в минувшее воскресенье, мы полны решимости сделать всё возможное, чтобы помочь людям из Лас-Вегаса, которые пострадали от этой трагедии», – приводит слова президента «Лейкерс» Джини Басс официальный сайт калифорнийского клуба.



Напомним, что гражданин США Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. В результате его действий погибли 59 человек, более 500 были ранены.



«Лейкерс» встретятся с «Сакраменто» 9 октября.

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