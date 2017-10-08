Матч «Зенит» — «Парма» начнётся с минуты молчания в память о Сарсании

Матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Парма» начнется с минуты молчания в память о спортивном директоре ФК «Зенит» Константине Сарсании, который вчера ушёл из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба питерцев.

Константин Сергеевич Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве, в качестве футболиста выступал в первенстве СССР первой и второй лиг, а также играл в высшей лиге Франции за клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер». После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.

Матч «Зенит» — «Парма» состоится 8 октября, начало — в 18:00 мск.