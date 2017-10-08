Флеваракис: легионеры «Астаны» выпадали из командных действий

Главный тренер «Астаны» Костас Флеваракис прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА. По словам специалиста, не последнюю роль в нём сыграла нехватка взаимопонимания. Вместе с тем он остался доволен самоотдачей и характером подопечных.

«С самого начала было понятно, что у нас есть проблемы с игровым ритмом. Наши легионеры немного выпадали из командных действий, так как не играли с «Астаной» в турнире азиатских стран.

Радует, что против такой сильной команды, как ЦСКА, мы старались биться, не опускали руки. У нас есть над чем работать, и мы будем прогрессировать и прибавлять», — приводит слова Флеваракиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.