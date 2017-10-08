40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Миннесоту»

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал крупную победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в предсезонном матче НБА, состоявшемся в Шанхае. Уступив в первой четверти, действующий чемпион ассоциации сумел выравнять положение во второй, а в третьем и четвёртом игровом отрезке был наголову сильнее своих оппонентов.



Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Стивен Карри. На счету разыгрывающего «Уорриорз» 40 очков, 8 передач и 6 подборов.



НБА. Предсезонный матч

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тибервулвз» — 110:142 (44:36, 28:40, 23:38, 15:28)