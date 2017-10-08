Варрак: «Калеву» было сложно рассчитывать на победу

Главный тренер «Калева» Алар Варрак после поражения от «Локомотива-Кубань» (62:88) посетовал на то, что его подопечные долго не могли поймать свой ритм игры. Специалист добавил, что с тем количеством потерь и процентом попаданий в корзину, который продемонстрировала его команда, было сложно рассчитывать на победу.



«Сегодня мы увидели, как команда очень высокого европейского уровня способна играть в защите – «Калев» очень долго пытался поймать свой ритм. У нас было много потерь, да и процент попаданий сегодня низкий. Сложно было рассчитывать на победу», — цитирует Алара Варрака пресс-служба Единой лиги ВТБ.