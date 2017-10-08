Холмс выбыл на неопределённый срок

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Ришон Холмс пропустит начало сезона в НБА, сообщает The Athletic. У 23-летнего форварда диагностирован перелом лучевой кости левого запястья. Следующее обследование баскетболист пройдёт только через три недели. Точные сроки восстановления Холмса не называются.



Травму игрок получил 6 октября в предсезонном матче с «Бостон Селтикс». Сезон в НБА для «Филадельфии» начнётся 19 октября матчем с «Вашингтоном». В прошлом сезоне Холмс сыграл в 57 матчах, в среднем набирая за 20 минут 55 секунд на площадке 9,8 очка.