Хряпа пропустит матч с Грецией из-за травмы колена
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Капитан сборной России Виктор Хряпа, вероятно, пропустит матч второго круга Кубка Акрополиса против команды Греции из-за травмы колена, полученной во встрече с Литвой, сообщает Krepsinis. Напомним, что 27-летний баскетболист пытался накрыть бросок Кшиштофа Лавриновича, но неудачно приземлился на паркет.
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