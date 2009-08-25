Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хряпа пропустит матч с Грецией из-за травмы колена

Хряпа пропустит матч с Грецией из-за травмы колена
Комментарии

Капитан сборной России Виктор Хряпа, вероятно, пропустит матч второго круга Кубка Акрополиса против команды Греции из-за травмы колена, полученной во встрече с Литвой, сообщает Krepsinis. Напомним, что 27-летний баскетболист пытался накрыть бросок Кшиштофа Лавриновича, но неудачно приземлился на паркет.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023