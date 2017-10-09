УГМК разгромил «Енисей» с разницей «+51»

Баскетболистки УГМК учинили разгром своим соперницам из «Енисея». Екатеринбурженки выиграли каждую из четырёх четвертей, доведя дело до логичной крупной победы — 111:60. УГМК одержал победу в трёх стартовых матчах чемпионата России.
Чемпионат России. Премьер-лига. Регулярный сезон.
«Динамо» (Новосибирская область) — «Динамо» (Курск) — 50:84 (14:19, 20:25, 8:26, 8:14)
«Енисей» (Красноярский край) — УГМК (Екатеринбург) — 60:111 (14:26, 14:23, 17:34, 15:28)
«Спарта&К» (Видное) — «Инвента» (Курск) — 59:68 (20:14, 11:14, 12:29, 16:11)
МБА (Москва) — «Надежда» (Оренбургская область) — 58:82 (17:24, 11:18, 18:19, 12:21)
«Казаночка» (Казань) — «Спартак» (Ногинск) — 74:68 (14:17, 19:18, 23:17, 18:16)