15 очков Теодосича не помогли «Клипперс» избежать разгрома от «Портленда»

«Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал разгромную победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче — 134:106. Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 35 очков. За «Клипперс» по 15 очков набрали Блэйк Гриффин и Милош Теодосич, Деандре Джорждан оформил дабл-дабл из 12 очков и 14 подборов.

В ещё одном матче «Сан-Антонио Спёрс» уверенно справился с «Денвер Наггетс» — 122:100. У победителей 21 очко набрал Ламаркус Олдридж, у проигравших 19 очков в активе Николы Йокича.

НБА. Предсезонные матчи

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд» — 106:134 (30:27, 26:43, 31:29, 19:35)

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 122:100 (35:32, 31:22, 17:28, 39:18).