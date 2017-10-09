«Бруклин» разгромил «Нью-Йорк» — «+34», Мозгов набрал 11 очков

«Бруклин Нетс» разгромил «Нью-Йорк Никс» в предсезонном матче со счётом 117:83. Самым результативным у победителей стал Д`Анджело Расселл, набравший 16 очков. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 17 минут, набрал 11 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу. За «Никс» дабл-дабл оформил Вилли Эрнангомес — 17 очков, 12 подборов.

«Вашингтон Уизардс» переиграл «Кливленд Кавальерс» — 102:94. В составе победителей по 13 очков набрали Джоди Микс и Каррик Феликс. У «Кливленда» Джефф Грин заработал 19 очков, Кей Фелдер сделал дабл-дабл (12 очков, 11 передач). Отметим, что встречу пропускали лидеры «Кавальерс» — Леброн Джеймс и Кевин Лав, а также новички Дуэйн Уэйд и Айзея Томас.

В ещё одном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» нанёс поражение «Чикаго Буллз» — 105:98. У победителей 37 очков и 15 подборов на свой счёт записал Энтони Дэвис.

НБА. Предсезонные матчи

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 117:83 (36:24, 23:17, 24:21, 34:21)

«Вашингтон» — «Кливленд» — 102:94 (38:29, 17:27, 25:13, 22:25)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 95:108 (21:20, 23:29, 29:32, 22:27).