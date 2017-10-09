Лоури раздал семьям 300 индеек в честь канадского Дня благодарения

Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури помог нуждающимся семьям в Канаде, раздав им 300 индеек в честь национального Дня благодарения.



Лоури организовал мероприятие через свой фонд Lowry Love Foundation. Стоит отметить, что 31-летний баскетболист лично принял участие в раздаче праздничной еды.



Напомним, что минувшим летом Кайл подписал трёхлетний контракт с «Торонто» на $ 100 млн. Лоури выступает за канадский клуб с 2012 года.



Фото доступно на официальной странице «Рэпторс» в социальной сети «Твиттер».