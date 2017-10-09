Хэммон исполняла обязанности главного тренера «Сан-Антонио» в матче с «Денвером»

Бекки Хэммон, ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича, исполняла обязанности наставника команды во время первой половины предсезонного поединка с «Денвер Наггетс» (122:100).



После большого перерыва Хэммон заменил другой помощник Поповича Уилл Харди.



«Это потрясающая возможность. Работа в этой команда подразумевает обучение, и эта инициатива шла напрямую от Грега Поповича», – приводит слова Хэммон ESPN.



Напомним, что во время профессиональной карьеры игрока Бекки выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Видное», а также представляла российскую сборную на международной арене.

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