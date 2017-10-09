Джулиус Рэндл: Брук Лопес отлично дебютировал за «Лейкерс»

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл прокомментировал игру центрового команды Брука Лопеса в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз» (75:69).



«Брук сыграл отлично. Он настолько талантлив в атаке… Лопес очень большой и крепкий. Он не боится контакта», – приводит слова Рэндла журналист Spectrum SportsNet Серена Уинтерс.



В поединке с «Кингз» Лопес провёл на площадке 15 минут, набрал 12 очков (5 из 9 с игры) и собрал 3 подбора.



Напомним, что минувшим летом «Лейкерс» получили Брука и пик первого раунда, обменяв разыгрывающего Д’Анджело Расселла и центрового Тимофея Мозгова в «Бруклин Нетс».

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