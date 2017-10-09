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Уэстбрук: «Оклахома-Сити» хорошо защищается. Это всё, что имеет значение

9 октября 2017, понедельник. 15:29 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук прокомментировал победу над австралийским клубом «Мельбурн Юнайтед» в предсезонном матче (86:85). Исход встречи решился на последних секундах.

«Они отлично поработали, это правда. Мы хотим собрать наши таланты с Энтони и Джорджем воедино. Это многообещающий союз, но это не произойдёт в одночасье. Вы можете постоянно спрашивать нас об этом, но вопросы не изменят того, что для сыгранности нужно время.

Наша защита хороша. Это всё, что имеет значение. Пока мы защищаемся на высоком уровне, игра в нападении будет даваться легко. Пока в атаке всё складывается неплохо для текущей стадии сезона, поэтому нас это не беспокоит», — сказал Уэстбрук в интервью ESPN.

Уэстбрук: семья — это самое главное для меня
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони Пол Джордж Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
9 октября 2017, понедельник
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