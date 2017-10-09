Лю: я бы хотел, чтобы дочь привела домой такого парня, как Джефф Грин

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю похвалил форварда Джеффа Грина после предсезонного матча с «Вашингтон Уизардс» (95:102), выделив его человеческие качества.

«Он очень талантливый, очень опытный игрок, я говорю об этом с тех пор, как он присоединился к нашей команде. Джефф — очень умный парень.

Я всегда говорил, что если бы у меня была дочь, то Джефф был бы тем парнем, кого я хотел видеть у нас дома. Потому что он отличный парень и отличный человек", — приводит слова Тайрона Лю ESPN US.