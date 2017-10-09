Гордон: с «Гран-Канарией» будет тяжело играть, особенно на их площадке

Игрок «Зенита» Дрю Гордон полагает, что матч Еврокубка с испанской «Гран-Канарией» станет для санкт-петербуржцев серьёзным испытанием. Встреча с «Гран Канарией» пройдёт 11 октября в Испании.



«Мы ещё не разбирали «Канарию», это произойдёт чуть позже. Всё, что я могу сказать о ближайшем сопернике на данный момент, — это команда уровня Еврокубка. Безусловно, с ними будет тяжело играть, особенно на их площадке. А что касается целей, то в спорте может быть только одна цель — победа», — цитирует Гордона официальный сайт «Зенита».